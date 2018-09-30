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Губернатор поздравил пензенских машиностроителей с праздником

30 сентября в 09:16 204 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником.

«Модернизация и техническое перевооружение производства, реализация инвестиционных проектов, продуманные управленческие решения — все эти масштабные меры способствуют укреплению машиностроительного комплекса и социально-экономического потенциала региона. Но не менее значимую роль в решении этих задач играют ваш добросовестный труд, мастерство и богатый опыт, компетентность, ответственное отношение к порученному делу», — говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что ассортимент выпускаемой продукции регулярно обновляется, повышается ее качество, пензенские предприятия расширяют деловое сотрудничество с иностранными государствами.

«Уверен, что и в дальнейшем вы сумеете обеспечить динамичное развитие машиностроения — ключевой отрасли отечественной экономики — на основе широкого внедрения инновационных технологий и достижений научно-технического прогресса!» — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал машиностроителям здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успешной работы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/110690/

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