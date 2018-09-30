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Кувайцев пожелал машиностроителям успехов и здоровья

30 сентября в 10:48 158 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником.

«Продукция предприятий машиностроения и приборостроения является основой научно-технического прогресса современной экономики. Успешная реализация проектов во всех отраслях промышленности была бы немыслима без соответствующего вклада машиностроителей. Но самым главным богатством отрасли являются высококвалифицированные кадры — рабочие, инженерно-технические работники, руководители предприятий, главные специалисты.

Именно благодаря их самоотверженному труду удается сохранять и приумножать добрые традиции отечественных машиностроителей и приборостроителей. Трудно переоценить тот значительный вклад, который вносят люди этой гордой профессии в развитие нашего города, нашей области, всей страны. Своим трудом машиностроители укрепляют экономику России, подают пример всем, кто стремится найти себя в условиях рынка.

Поздравляю всех работающих в сфере машиностроения с профессиональным праздником. Желаю вам успехов на производстве и хорошего здоровья. Пусть ваши добрые руки никогда не знают усталости», — говорится в поздравлении.


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