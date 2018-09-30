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Тепло в дома на пр. Победы поступит в течение дня

30 сентября в 11:21 182 просмотра

На проспекте Победы в течение дня будет подключено отопление. До 2 октября тепло поступит также в дома и учреждения в районе ул. Чкалова и Богданова.

Об этом стало известно в ходе разговора мэра Пензы Виктора Кувайцева и технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сейчас на перекрестке ул. Чкалова и Богданова продолжается ремонт теплосети, решается вопрос по подключению насосной станции. В ночь на понедельник планируется начать заполнение системы, а ко 2 октября тепло поступит к потребителям.

«Для нас важно обеспечить теплом не только жилые дома, но и в первую очередь учреждения здравоохранения, которые находятся в этой зоне. Рассчитываем на вашу ответственность в этом вопросе», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

А в домах на пр. Победы станет тепло уже сегодня, добавили в пресс-службе.


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