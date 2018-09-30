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Жертвами пожара в Грабово стали три человека

30 сентября в 11:36 168 просмотров
, в огне погибли трое.

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Появились подробности пожара в селе Грабово Бессоновского района. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в огне погибли трое.

По информации ведомства, тела были найдены после ликвидации пожара, сначала поступило сообщение о двух погибших, затем был найден еще один труп. Жертвами стали мужчина 1964 года рождения, его сожительница 1975 года рождения и их знакомая 1975 года рождения, которая около года жила в этом же доме.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. По предварительной информации, их смерть могла наступить от отравления продуктами горения. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

По имеющейся информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Для установления причин и очага возгорания будет проведена пожаро-техническая экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.
Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего.

Напомним, пожар произошел около двух часов ночи 30 сентября на ул. Строителей. Загорелся щитовой дом: выгорели веранда и потолок.


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