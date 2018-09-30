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Левин поблагодарил машиностроителей за труд

30 сентября в 12:46 244 просмотра

Депутат Государственной думы Леонид Левин поздравил машиностроителей с праздником.

Он отметил, что сегодня машиностроительная отрасль — это одно из базовых направлений экономики страны.

«Благодаря вашему профессионализму, накопленному опыту, эффективной модернизации производственных мощностей, умелому применению на практике инновационных технологий, машиностроительный комплекс области динамично развивается. Регулярно обновляется ассортимент выпускаемой продукции, повышается ее качество, расширяется деловое сотрудничество со стратегическими партнерами.

Особые слова признательности выражаю ветеранам отрасли. Ваши трудовые свершения — яркий пример для молодой смены.

От всей души желаю всем машиностроителям — рабочим, инженерам и конструкторам крепкого здоровья, мира, добра и семейного благополучия. Большое спасибо за ваш труд!» — говорится в поздравлении.


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