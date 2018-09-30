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Площадь Ленина замостили гранитом на 10%

30 сентября в 13:46 414 просмотров

30 сентября в Пензе чиновники проверили ход работ по благоустройству площади Ленина и набережной Суры.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил главе администрации города Виктору Кувайцеву, что на центральной площади выполнен демонтаж подпорной стенки со стороны улицы Кирова, продолжаются работы по устройству основания под мощение. План по укладке гранитной плитки выполнили на 10%.

«Необходимо доработать геометрию мощения, чтобы окончательно выровнять швы по толщине и направлению», — сказал Виктор Кувайцев.

По данным пресс-службы мэрии, продолжаются работы и на набережной Суры. Там уже установлены сваи у «Ростка»: планируется укрепить склон, обустроить лестничные марши, также облицевать их гранитом.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/ploshchad_lenina_mostyat_granitom/

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