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Автомобилисту из Иссы грозит срок за пьяное вождение

30 сентября в 15:21 260 просмотров

28-летнего жителя Иссинского района Пензенской области поймали на пьяном вождении. Это оказался не первый случай в жизни мужчины.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, водителя задержали ночью в Иссе на у. Красной.

«В результате освидетельствования установлено, что гражданин находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе управления.

Заведено уголовное дело. Теперь иссинцу грозит либо штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей региона не быть равнодушными и сообщать в полицию, если они заметили нетрезвых водителей.


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