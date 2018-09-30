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Пензенская область присоединится к тренировке по гражданской обороне

30 сентября в 15:51 220 просмотров
, в том числе — и в Пензенской области, будет проходить масштабная тренировка по гражданской обороне.

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С 1 октября на территории всей России, в том числе — и в Пензенской области, будет проходить масштабная тренировка по гражданской обороне.

Сотрудники МЧС и представители власти на местах отработают вопросы организации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Учения пройдут поэтапно, на каждом из которых будет отработано несколько практических задач. В их числе — ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия, развертывание постов радиационного и химического наблюдения; организация пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

Завершится всероссийская тренировка 3 октября, сообщает телеканал «Экспресс».


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