Пензенская область присоединится к тренировке по гражданской обороне

Сотрудники МЧС и представители власти на местах отработают вопросы организации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Учения пройдут поэтапно, на каждом из которых будет отработано несколько практических задач. В их числе — ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия, развертывание постов радиационного и химического наблюдения; организация пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.
Завершится всероссийская тренировка 3 октября, сообщает телеканал «Экспресс».