Пензенская область присоединится к тренировке по гражданской обороне

С 1 октября на территории всей России, в том числе — и в Пензенской области, будет проходить масштабная тренировка по гражданской обороне.

Сотрудники МЧС и представители власти на местах отработают вопросы организации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Учения пройдут поэтапно, на каждом из которых будет отработано несколько практических задач. В их числе — ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия, развертывание постов радиационного и химического наблюдения; организация пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

Завершится всероссийская тренировка 3 октября, сообщает телеканал «Экспресс».