В Минфине сделали прогноз по курсу рубля до 2035 года

Министерство финансов России считает, что позиции рубля будут постепенно ослабляться.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на внесенный в Госдуму документ, в 2021—2025 годах курс рубля составит 66,4 рубля за доллар, в 2026—2030 годах — 71,1 рубля, а в следующую пятилетку — 73,9 рубля. Однако в министерстве отметили, что это касается номинального курса, а реальный эффективный курс рубля останется стабильным.

Что касается ближайшей перспективы, к концу 2018 года курс российской валюты будет составлять около 64 рублей за доллар.