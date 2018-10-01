В Пензу приедет Александр Малинин
«Пензастрой» сегодня. Чего ждать в ближайшей перспективе?
Индекс лекарств. Сколько в столицах ПФО стоит лечение от ОРВИ
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе бывший кинотеатр «Москва» передали краеведческому музею
Пензенские волонтеры-медики понесут «#ДоброВСело»
В Пензе дом народного творчества отреставрируют в 2019 году
Пензенский центр крови — лауреат премии «СоУчастие»
Пензенская область — в лидерах рейтинга по приверженности ЗОЖ
Инициативу пензенцев по скейтбордингу отметили на федеральном уровне
Пензенцам расскажут о профилактике гриппа по телефону
На сайте правительства идет опрос по работе общественного транспорта
Кувайцев: Старшее поколение является нравственным ориентиром для молодежи
Появилась ясность по опасному заболеванию пчел в Телегино

Иван Белозерцев поздравил пожилых пензенцев с праздником

1 октября в 10:34 208 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев 1 октября поздравил пензенцев с Днем пожилых людей.

«Этот прекрасный праздник наполнен чувством искренней признательности и глубокого уважения к старшему поколению — за мудрость, талант и душевную щедрость, бережное сохранение и приумножение нравственных и семейных ценностей, за неизменную верность родному краю.

На израненных смертоносными пулями и снарядами полях Великой Отечественной вы отстояли свободу и независимость Родины, не щадя сил восстанавливали разрушенное жестокой войной хозяйство, сожженные города и села, вырастили достойных детей и внуков — наследников вашей немеркнущей славы.

И сегодня многие из вас принимают самое активное участие в общественной жизни, успешном решении актуальных социальных задач, в патриотическом воспитании подрастающего поколения» — говорится в поздравлении.

Глава региона поблагодарил пожилых жителей региона за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в укрепление Отчизны, пожелал им здоровья, благополучия, счастья, удачи и долгих лет жизни, сообщает пресс-центр облправительства.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...