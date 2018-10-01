Жена Ильи Ковальчука поделилась секретом упругих ягодиц

«Отвечаю на ваши часто задаваемые вопросы. Ягодицы и пресс. Девочки, не хочу никого расстраивать, но попа от махов ногами, приседаний с бодибаром и выпадами без веса НЕ РАСТЕТ!!! При регулярных тренировках тело, конечно же, станет подтянутым, но сочные ягодицы растут только от весов и правильного, богатого полезными белками, жирами и углеводами питания.

Я тоже использую на тренировках экспандеры и работаю с собственным весом. Но это лишь как дополнение к основным. И еще мой вам совет: всегда чувствуйте ту мышцу, которую хотите накачать, концентрируйтесь на ней, думайте о ней. Если вы работаете с небольшими весами, главное — выполнять упражнения до усталости в мышцах. Пресс. Он виден только при соблюдении правильного питания. Сколько бы вы его не качали, если вы питаетесь неправильно, то ваш плоский животик будет прятаться под жирком», — написала она.

В целом, на странице Николь Ковальчук — масса видео из спортазала, которое мотивирует девушек следить за внешностью.