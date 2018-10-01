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Прием оральных контрацептивов может спасти от рака яичников — ученые

1 октября в 11:17 272 просмотра
, что при регулярном использовании оральных контрацептивов можно снизить риск развития рака яичников на 21%, сообщает «Мир24».

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Ученые из Дании выяснили, что при регулярном использовании оральных контрацептивов можно снизить риск развития рака яичников на 21%, сообщает «Мир24».

Они наблюдали в течение 18 лет за состоянием здоровья около двух миллионов женщин. Объектом исследования стали пациентки от 15 до 49 лет. В расчет не принимались те, кто имел тромбоз глубоких вен, лечился от бесплодия и уже перенес онкологическое заболевание. С 1995 по 2013 год среди них было зарегистрировано около 1300 случаев рака яичников.

Специалисты уточнили, что они не наблюдали тех, у кого наступила менопауза, потому что после 50 лет развитие заболевания может быть закономерным. Кроме того, результаты неприменимы в отношении женщин, принимающих контрацептивы, в которых содержится только прогестин.

Отмечается, что ежегодно врачи фиксируют более 220 тысяч новых случаев злокачественной опухоли яичника. Более 50% заболеваний завершается летальным исходом. Во многом это связано с поздним обращением к врачу.

Интервью с пензенским гинекологом на тему женских заболеваний можно прочитать здесь.


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