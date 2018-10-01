Они наблюдали в течение 18 лет за состоянием здоровья около двух миллионов женщин. Объектом исследования стали пациентки от 15 до 49 лет. В расчет не принимались те, кто имел тромбоз глубоких вен, лечился от бесплодия и уже перенес онкологическое заболевание. С 1995 по 2013 год среди них было зарегистрировано около 1300 случаев рака яичников.



Специалисты уточнили, что они не наблюдали тех, у кого наступила менопауза, потому что после 50 лет развитие заболевания может быть закономерным. Кроме того, результаты неприменимы в отношении женщин, принимающих контрацептивы, в которых содержится только прогестин.

Отмечается, что ежегодно врачи фиксируют более 220 тысяч новых случаев злокачественной опухоли яичника. Более 50% заболеваний завершается летальным исходом. Во многом это связано с поздним обращением к врачу.

Интервью с пензенским гинекологом на тему женских заболеваний можно прочитать здесь.