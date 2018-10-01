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Появилась ясность по опасному заболеванию пчел в Телегино

1 октября в 11:32 268 просмотров
, опасному заболеванию насекомых, которое зафиксировали на пасеке села Телегино Колышлейского района.

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В Пензенской области намерены снять карантин по американскому гнильцу пчел, опасному заболеванию насекомых, которое зафиксировали на пасеке села Телегино Колышлейского района.

Документ, снимающий ограничения, проходит антикоррупционную экспертизу. Под карантин попали села Телегино, Большая Александровка, Малая Александровка, Манцеровка — территории, которые находились в радиусе пяти километров от очага.

Решение вступит в силу после официального опубликования документа — не ранее 5 октября.

Стоит отметить, что американский гнилец пчел — инфекционное заболевание, которое поражает рабочих пчел, маток, взрослых личинок. Оно быстро распространяется и без принятия мер может привести к гибели пчелиных семей.


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