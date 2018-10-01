Появилась ясность по опасному заболеванию пчел в Телегино

Документ, снимающий ограничения, проходит антикоррупционную экспертизу. Под карантин попали села Телегино, Большая Александровка, Малая Александровка, Манцеровка — территории, которые находились в радиусе пяти километров от очага.
Решение вступит в силу после официального опубликования документа — не ранее 5 октября.
Стоит отметить, что американский гнилец пчел — инфекционное заболевание, которое поражает рабочих пчел, маток, взрослых личинок. Оно быстро распространяется и без принятия мер может привести к гибели пчелиных семей.