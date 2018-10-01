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Кувайцев: Старшее поколение является нравственным ориентиром для молодежи

1 октября в 11:43 196 просмотров

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с Днем пожилых людей.

«Сегодня особенный праздник — мы чествуем тех людей, которые по праву являются образцом, крепкой опорой и нравственным ориентиром для молодежи.

В Пензе проживают 165 тысяч пожилых людей, что составляет более 31% от общей численности населения. Из них 412 участников Великой Отечественной войны. Многие из них продолжают работать на производстве, занимаются общественной деятельностью, принимают посильное участие в воспитании подрастающего поколения, занимаются рукоделием и творчеством.

Тот путь, который прошли люди старшего поколения, и опыт, который приобрели, — это та база, благодаря которой мы имеем возможность идти по пути успеха, роста и развития», — говорится в поздравлении.

Мэр поблагодарил пожилых пензенцев за труд на благо города, мудрость, оптимизм и неиссякаемую энергию, пожелал им долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, сообщает пресс-служба горадминистрации.


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