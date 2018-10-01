На сайте правительства идет опрос по работе общественного транспорта

Жителей региона просят ответить на вопрос: «Довольны ли вы работой общественного транспорта?». Пензенцам предлагают несколько вариантов ответа: «Полностью не устраивает», «В целом хорошо, но есть замечания или пожелания», «Система работает недостаточно эффективно и требует серьезной доработки», «Меня все устраивает». Наибольшее количество голосов, по данным на 12 часов 1 октября, получил первый вариант.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев уделяет большое внимание работе общественного транспорта. В частности, он поручил проанализировать работу автобусов и маршруток в областном центре. Также глава региона говорил о том, что стоит провести опрос горожан по организации движения на дорогах.