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На сайте правительства идет опрос по работе общественного транспорта

1 октября в 12:16 226 просмотров
опрос, касающийся качества работы общественного транспорта.

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На сайте правительства Пензенской области стартовал опрос, касающийся качества работы общественного транспорта.

Жителей региона просят ответить на вопрос: «Довольны ли вы работой общественного транспорта?». Пензенцам предлагают несколько вариантов ответа: «Полностью не устраивает», «В целом хорошо, но есть замечания или пожелания», «Система работает недостаточно эффективно и требует серьезной доработки», «Меня все устраивает». Наибольшее количество голосов, по данным на 12 часов 1 октября, получил первый вариант.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев уделяет большое внимание работе общественного транспорта. В частности, он поручил проанализировать работу автобусов и маршруток в областном центре. Также глава региона говорил о том, что стоит провести опрос горожан по организации движения на дорогах.


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