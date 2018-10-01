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Игорь Акинфеев покинул сборную России

1 октября в 12:33 252 просмотра

Капитан ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев сообщил о своем решении покинуть национальную команду и обратился к болельщикам.

Футболист отметил, что для него было огромной честью быть капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», — цитирует его пресс-служба Российского футбольного союза.

По словам Игоря Акинфеева, он играет за Россию 15 лет и с каждым годом ему все труднее играть на два фронта. Спортсмен решил сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб ПФК ЦСКА.

«Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!» — говорится в обращении.

Игорь Акинфеев поблагодарил тренеров и болельщиков за помощь и поддержку.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=4ck41MUQJJY

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