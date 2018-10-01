Работа пензенского областного клинического центра крови «Я бы в доноры пошел, пусть меня научат!» стала лауреатом первой степени всероссийской премии «СоУчастие».

Работу отметили в номинации «Здоров, как донор». В ней специалисты обобщили опыт работы службы крови Пензенской области с подрастающим поколением, пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Как отметила главврач центра Татьяна Крылова, регион принимает участие в конкурсе в четвертый раз, но это первая награда.

«Доноров необходимо готовить с детства, поэтому в школьных коллективах сотрудниками службы крови проводятся различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни как неотъемлемой части донорства», — сказала она.

В этом году на конкурс поступило 350 заявок из 52 регионов России.