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Пензенский центр крови — лауреат премии «СоУчастие»

1 октября в 13:59 132 просмотра
«Я бы в доноры пошел, пусть меня научат!» стала лауреатом первой степени всероссийской премии «СоУчастие».

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Работа пензенского областного клинического центра крови «Я бы в доноры пошел, пусть меня научат!» стала лауреатом первой степени всероссийской премии «СоУчастие».

Работу отметили в номинации «Здоров, как донор». В ней специалисты обобщили опыт работы службы крови Пензенской области с подрастающим поколением, пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Как отметила главврач центра Татьяна Крылова, регион принимает участие в конкурсе в четвертый раз, но это первая награда.

«Доноров необходимо готовить с детства, поэтому в школьных коллективах сотрудниками службы крови проводятся различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни как неотъемлемой части донорства», — сказала она.

В этом году на конкурс поступило 350 заявок из 52 регионов России.


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