В Пензе дом народного творчества отреставрируют в 2019 году

По словам директора учреждения Владимира Зименкова, приступить к реставрации предполагается в 2019 году.

«Были выделены средства на проектно-сметную документацию, затем определились с суммой на ремонт здания и его оборудование для посетителей, в том числе — инвалидов. Иногда даже неудобно, когда приходят люди — здесь давно не было даже косметического ремонта. И внутри все обветшало. Мы планируем ремонт на следующий год, до конца 2018-го документацию подготовят. Обветшала резьба по дереву, обшивка, краска. Нужно посмотреть, в каком состоянии сруб — возможно, придется менять бревна. Все-таки здание построено в 18 веке», — рассказал он журналистам.

Реставрация, подчеркнул он, подразумевает, что здание будет сохранено в первозданном виде. В последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 1972 году, а с 1975-го в доме заработал музей. Ранее в советское время здесь в разный период были жилой дом и ясли.

Владимир Зименков также заверил, что не изменится и профиль музея: здесь по-прежнему будут выставляться и работы современных мастеров, и абашевская игрушка. После реставрации дома в создании экспозиции будут использоваться инновационные подходы, добавил он.

Осмотреть, в каком состоянии находится памятник регионального значения, сегодня планирует губернатор Иван Белозерцев.