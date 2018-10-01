В Пензе выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В Пензе микроавтобус насмерть сбил женщину на ул. Тарханова. Выясняются обстоятельства трагедии.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 28 сентября в 19.30. Водитель «ГАЗ-А64R42» сбил пешехода — 44-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По данному факту проводится проверка.