В Пензе бывший кинотеатр «Москва» передали краеведческому музею

«Нам нужно кинотеатр «Москва» восстанавливать. Если там сделать музей уходящей эпохи, советского периода, это очень интересно было бы», — отметил он.

По словам директора пензенского краеведческого музея Владимира Зименкова, помещение бывшего кинотеатра нуждается даже в более серьезном ремонте, нежели осматриваемый главой региона объект.

«Здание долгое время было бесхозным, внутри были канализационные воды. Сейчас, правда, все осушили, но в любом случае большой ремонт потребуется. […] Здание было построено в 1953 году, и мы собираемся рассказывать о том, что происходило в Пензе и области в это время. Это все будет обсуждаться и выноситься на суд общественности. Предполагаем, что там будет очень много новейшей техники, чтобы люди могли что-то услышать, посмотреть», — сообщил он.

Владимир Зименков также предположил, что один из залов будет использоваться для проведения массовых мероприятий, в том числе — для показа фильмов.

«Пока мы начинаем работу, только в сентябре здание было передано в собственность краеведческого музея. Сейчас там все — в плачевном состоянии. Правительство купило помещение, думали, что там будет вторая площадка театра доктора Дапертутто, но, поскольку в жилых зданиях нельзя более 60 человек размещать, не получилось. А мы рады любым площадям, нам их не хватает», — рассказал директор культурного учреждения журналистам.