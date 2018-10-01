Губернатор поручил организовать парковку у музея народного творчества

Иван Белозерцев осмотрел территорию музея и отметил, что она нуждается в обновлении.



«Территория большая, но она не благоустроена, не облагорожена, хотя она может стать местом притяжения горожан», — сказал он и поручил подумать над расширением пространства, об организации парковки.



Также губернатору показали само здание музея. По предварительной оценке, сообщил зампред правительства региона Олег Ягов, на его реставрацию требуется 50 млн.



«Но дом еще не вскрывали, и неизвестно, в каком состоянии бревна», — подчеркнул он.



Проектно-сметная документация, на которую выделено 3,5 млн руб, должна быть готова до 20 декабря, однако конкурс еще не объявили. Иван Белозерцев призвал предложить пензенским компаниям принять в нем участие.





Губернатор отметил, что музей великолепный, но экспозицию надо дополнять современными работами. Заняться этим вопросом, а также предусмотреть место для их хранения он поручил Олегу Ягову.



На время реконструкции Иван Белозерцев предложил перенести экспозиции в другие музеи.