На развитие пензенских сел направят более 660 млн руб

В 2019 году увеличат субсидии муниципальным образованиям. На ремонт сельских дорог и благоустройство направят 662 млн рублей.

Такое решение принял губернатор Иван Белозерцев, сообщает пресс-центр облправительства. Деньги будут выделяться на условиях софинансирования.

По 40 млн рублей получат Бессоновский, Сердобский, Нижнеломовский районы и Кузнецк, по 30 млн рублей запланировано на Белинский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Никольский, Пензенский районы. Другим муниципальным образованиям выделят от 15 до 22 млн рублей.

«Качественную среду проживания нужно создавать не только в крупных городах, разница между условиями проживания в городе и селе должна сокращаться самыми активными темпами. Хорошие дороги — это не только удобство автомобилистов, это возможность быстрого приезда «скорой» и пожарных, а наличие тротуаров — это безопасность пешеходов», — отметил Иван Белозерцев.