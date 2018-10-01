В Пензу приедет Александр Малинин
«Пензастрой» сегодня. Чего ждать в ближайшей перспективе?
Индекс лекарств. Сколько в столицах ПФО стоит лечение от ОРВИ
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские депутаты сыграли в футбол
В Пензе бойцы ОМОНа получили черные береты
Пензенские МЧСники пройдут учения по устранению ЧП с отоплением
На ул. Окружной автомобилисты ездят по двору, нарушая ПДД — пензенец
Tele2 запустила тариф с безлимитным интернетом
На ул. Леонова пешеходную дорогу постоянно затапливает — пензенцы
Жители Спутника рассказывают о выборе своего жилья
В Пензенской области начали готовиться к ЧП на льду
Ремонт или новое здание? В Пензе решат судьбу кукольного театра
В Пензе бывший кинотеатр «Москва» передали краеведческому музею

На развитие пензенских сел направят более 660 млн руб

1 октября в 15:12 214 просмотров

В 2019 году увеличат субсидии муниципальным образованиям. На ремонт сельских дорог и благоустройство направят 662 млн рублей.

Такое решение принял губернатор Иван Белозерцев, сообщает пресс-центр облправительства. Деньги будут выделяться на условиях софинансирования.

По 40 млн рублей получат Бессоновский, Сердобский, Нижнеломовский районы и Кузнецк, по 30 млн рублей запланировано на Белинский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Никольский, Пензенский районы. Другим муниципальным образованиям выделят от 15 до 22 млн рублей.

«Качественную среду проживания нужно создавать не только в крупных городах, разница между условиями проживания в городе и селе должна сокращаться самыми активными темпами. Хорошие дороги — это не только удобство автомобилистов, это возможность быстрого приезда «скорой» и пожарных, а наличие тротуаров — это безопасность пешеходов», — отметил Иван Белозерцев.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...