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Пензенские гимнастки завоевали «серебро» на мемориале Я. Затуливетер

1 октября в 15:37 188 просмотров
, заслуженного тренера России Янины Затуливетер. Пензенские грации завоевали медали.

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Завершились соревнования памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Янины Затуливетер. Пензенские грации завоевали медали.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, за победу в групповых упражнениях боролись 16 команд.

Сборная команда Пензенской области, выступающая по программе мастеров спорта, заняла второе место в многоборье, а также стала победительницей в упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и двумя парами булав.

Среди команд младшего разряда регион представляли три команды. Сборная Пензенской области завоевала «серебро» в многоборье, вторая команда взяла «бронзу» в многоборье и выиграла упражнение с пятью лентами.


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