Пензенские гимнастки завоевали «серебро» на мемориале Я. Затуливетер

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, за победу в групповых упражнениях боролись 16 команд.

Сборная команда Пензенской области, выступающая по программе мастеров спорта, заняла второе место в многоборье, а также стала победительницей в упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и двумя парами булав.

Среди команд младшего разряда регион представляли три команды. Сборная Пензенской области завоевала «серебро» в многоборье, вторая команда взяла «бронзу» в многоборье и выиграла упражнение с пятью лентами.