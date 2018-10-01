Ремонт или новое здание? В Пензе решат судьбу кукольного театра

1 октября художественный руководитель пензенского кукольного театра Владимир Бирюков провел для губернатора Ивана Белозерцева экскурсию по учреждению культуры. По мнению представителя театра, здание слишком мало и не соответствует современным требованиям.

Делегация проследовала в фойе через вход для зрителей, после чего поднялась на рабочую сцену. По словам Владимира Бирюкова, в учреждении трудятся девять человек, средняя зарплата составляет 26 тысяч рублей. Условий для прохода в сценический зал для инвалидов нет — их буквально приходится поднимать на руках.

«Все нормативы — советские. Площадь игрового зала — 56 кв. метров, посадочных мест 60. Есть и другая комната, но она непригодна для игры. В таких условиях театр существует уже 28 лет. Другой зал открыть не разрешают: там нельзя сделать систему пожаротушения. Это здание трещит, оно все на стяжках», — пожаловался худрук, отметив, что театр якобы построен на песке.

Глава региона впервые посетил пензенский кукольный дом. Министр культуры Татьяна Курдова рассказала ему о том, что здесь ставят очень интересные спектакли — и детские, и взрослые.

Иван Белозерцев поинтересовался, можно ли совместить Театр юного зрителя и кукольный, если построить новое здание. Владимир Бирюков сообщил, что такая практика была в советское время, однако выступил против того, чтобы «делать коммунальную квартиру», потому что речь идет о разной ауре и атмосфере.

Большой зал кукольного театра в настоящее время опечатан. Губернатор спросил, можно ли возобновить здесь работу, если решить технические вопросы. Худрук театра отметил, что у сцены нет возможности создавать спецэффекты и зрелище.

«Это театр волшебства. Чтобы люди ходили сюда, он должен быть конкурентным. Если это сцена сельского клуба, то он и останется сельским клубом», — пояснил он.

Также конструкция зала не позволяет оборудовать кулисы, добавил Владимир Бирюков.

Губернатор спросил, возможно ли реконструировать здание или же единственный вариант — строительство нового. Худрук отметил, что, по его мнению, ремонт здесь не поможет, так как ни зал, ни фойе не рассчитаны на большее количество людей. Он же хотел бы увеличить количество посадочных мест до 150.

Делегация обсудила варианты переноса кукольного театра в дом офицеров и ДК им. Кирова — оба варианта оказались неприемлемы. Зампред правительства региона Олег Ягов предложил дождаться федеральной программы по реконструкции кукольных домов, в рамках которой можно было бы обновить часть здания.

По итогам осмотра учреждения культуры глава региона поручил узнать условия федеральной программы по реконструкции кукольных домов, изучить проекты их строительства в других городах. На выполнение поставленной задачи он дал Олегу Ягову 10 дней.

Иван Белозерцев поблагодарил сотрудников кукольного театра за то, что, несмотря на работу в таких условиях, учреждение является одним из лучших в России, пообещал изучить ситуацию и принять решение по его дальнейшей судьбе.