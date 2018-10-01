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В Пензенской области начали готовиться к ЧП на льду

1 октября в 16:07 264 просмотра

В главном управлении МЧС России по Пензенской области 1 октября обсудили обеспечение безопасности людей осенью и зимой на воде.

Как сообщает пресс-центр облправительства, проблема актуальна для региона, особенно для Пензы, Пензенского, Шемышейского, Земетчинского, Вадинского районов.

«Руководителям муниципальных образований нужно заранее включиться в работу по обеспечению безопасности людей, а также начать подготовку к летнему купальному сезону2019 года», — отметил зампред областного правительства Дмитрий Семенов.

Также участники совещания обсудили вопрос готовности системы ЖКХ к отопительному сезону и проведение месячника гражданской обороны.


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