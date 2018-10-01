В Пензенской области начали готовиться к ЧП на льду

Как сообщает пресс-центр облправительства, проблема актуальна для региона, особенно для Пензы, Пензенского, Шемышейского, Земетчинского, Вадинского районов.
«Руководителям муниципальных образований нужно заранее включиться в работу по обеспечению безопасности людей, а также начать подготовку к летнему купальному сезону2019 года», — отметил зампред областного правительства Дмитрий Семенов.
Также участники совещания обсудили вопрос готовности системы ЖКХ к отопительному сезону и проведение месячника гражданской обороны.