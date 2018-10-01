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Шансонье Шарль Азнавур ушел из жизни в возрасте 94 лет

1 октября в 16:28 210 просмотров

Французский певец Шарль Азнавур скончался в своем доме на юге Франции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс-Пресс» и пресс-агента музыканта. По словам лидера одной из французских партий Марин Ле Пен, талант шансонье оплакивает вся страна.

В конце апреля Шарль Азнавур отменил выступления в России из-за плохого самочувствия. Он вернулся в Париж, и состояние нормализовалось, однако в мае его госпитализировали из-за перелома плеча. Из больницы он вышел спустя несколько дней

Шарль Азнавур — французский исполнитель армянского происхождения, автор более тысячи песен. Первый французский музыкант, которому удалось получить платиновый диск в Европе. За его спиной — более 80 ролей в кино и более тысячи концертов в 94 странах мира.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=UIXGkw4n74w

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