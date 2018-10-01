Жители Спутника рассказывают о выборе своего жилья (видео)

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

В первом видеообращении Алина Можачкина-Грибанова, которая занимается продвижением эколого-просветительских проектов и живет в Спутнике вот уже три года, поделилась своими отношениями с соседями.

«Я — тот сосед, который не будет равнодушно смотреть, например, на брошенную мимо урны бумажку. Так я воспитываю и своих близких, и своих знакомых, и тех, кто живет со мной в одном подъезде, в одном доме, в одном городе», — рассказала Алина.

А почему вы — Спутник?

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