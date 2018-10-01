В Пензу приедет Александр Малинин
«Пензастрой» сегодня. Чего ждать в ближайшей перспективе?
Индекс лекарств. Сколько в столицах ПФО стоит лечение от ОРВИ
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские депутаты сыграли в футбол
В Пензе бойцы ОМОНа получили черные береты
Пензенские МЧСники пройдут учения по устранению ЧП с отоплением
На ул. Окружной автомобилисты ездят по двору, нарушая ПДД — пензенец
Tele2 запустила тариф с безлимитным интернетом
На ул. Леонова пешеходную дорогу постоянно затапливает — пензенцы
В Пензенской области начали готовиться к ЧП на льду
Ремонт или новое здание? В Пензе решат судьбу кукольного театра
На развитие пензенских сел направят более 660 млн руб
В Пензе бывший кинотеатр «Москва» передали краеведческому музею

Жители Спутника рассказывают о выборе своего жилья (видео)

1 октября в 16:49 212 просмотров
, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

" data-title="Жители Спутника рассказывают о выборе своего жилья — Пенза-пресс, рунет за день">

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

В первом видеообращении Алина Можачкина-Грибанова, которая занимается продвижением эколого-просветительских проектов и живет в Спутнике вот уже три года, поделилась своими отношениями с соседями.

«Я — тот сосед, который не будет равнодушно смотреть, например, на брошенную мимо урны бумажку. Так я воспитываю и своих близких, и своих знакомых, и тех, кто живет со мной в одном подъезде, в одном доме, в одном городе», — рассказала Алина.

А почему вы — Спутник?

Узнайте больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях на penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...