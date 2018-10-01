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На ул. Леонова пешеходную дорогу постоянно затапливает — пензенцы

1 октября в 17:09 208 просмотров
, которая в дождь подступает к фундаменту дома.

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В Пензе жители ул. Леонова недовольны огромной лужей на дороге, которая в дождь подступает к фундаменту дома.

Об этом они сообщили в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«На улице Леонова напротив дома № 34 собирается огромная лужа на проезжей части напротив пешеходной тропинки. В дождливые дни она переполняется, и вода подступает к фундаменту дома. Дорогу заасфальтировали осенью 2017 года. Тогда сделали неправильный уклон, вследствие чего вода собирается. Прошу решить вопрос с данной ситуацией, установить ливневый сток, либо выровнять дорожное полотно», — отмечается в обращении.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию.

Фотография: Фото автора жалобы

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