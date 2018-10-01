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На ул. Окружной автомобилисты ездят по двору, нарушая ПДД — пензенец

1 октября в 17:59 206 просмотров
, что автомобилисты превратили их двор в «проездной».

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В Пензе жители ул. Окружной возмущены тем, что автомобилисты превратили их двор в «проездной».

Об этом они написали в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Сквозное движение через дворы запрещено ПДД, и за это полагается штраф 1500 рублей. Но наш двор дома № 117 на ул. Окружной — исключение. Водители спокойно ездят на стоянку у магазина «Глобус» мимо наших подъездов, через арку, игнорируя дорогу со стороны леса — через двор им удобнее. Так же поступают автовладельцы, живущие в доме № 117а: к автостоянке у своего дома они едут мимо нашего, игнорируя арку. В час пик опасно выходить во двор. Прошу сотрудников ГИБДД провести рейд по данному участку», — отмечается в сообщении.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило запрос в соответствующие органы.


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