Tele2 запустила тариф с безлимитным интернетом

Tele2 объявляет о запуске нового тарифного плана с безлимитным интернетом и неограниченными звонками внутри сети. При этом условия домашнего региона сохраняются в поездках по России.

Tele2 запускает новый тарифный план «Мой безлимит» (16+) во всех регионах присутствия. Он ориентирован на тех абонентов, которые регулярно потребляют больший объем трафика, чем предлагает текущая тарифная линейка оператора. Помимо безлимитного интернета и неограниченных звонков на Tele2 России, в тарифе предусмотрен пакет минут для звонков по всей стране и SMS. Используя подход «других правил», Tele2 предоставляет тариф на особых условиях. Пользователи получают качественный интернет без ограничений на 4G-скоростях.

В Пензенском регионе пользователи безлимитного интернета за 390 рублей в месяц получают пакет из 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны неограниченные звонки в сети Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. В поездках по стране к тарифу применяются условия домашнего региона: входящие звонки бесплатны, исходящие на Tele2 России безлимитны, а вызовы на остальные номера расходуют минуты из пакета. Интернет остается без ограничений за пределами домашнего региона.

У абонентов тарифа «Мой безлимит» есть «SOS-пакет», который сохраняет клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета. В этой ситуации абоненты могут по-прежнему пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». «SOS-пакет» подключается бесплатно и автоматически, если на счете клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за тариф.

Подробнее о тарифе «Мой безлимит» можно узнать по ссылке.

«Мы внимательно следили за развитием ситуации на рынке после возврата конкурентов к практике безлимитных тарифов. Большинство наших клиентов удовлетворены соотношением цены и наполнения текущих пакетных предложений от Tele2, а также дополнительными преимуществами оператора. «Мой безлимит» — развитие нашей линейки для того сегмента наших абонентов, которым на регулярной основе требуется очень большой объем передачи данных», — отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Ранее Tele2 запустила во всех регионах присутствия обновленную тарифную линейку «Мой Tele2», она имеет ряд важных и понятных для абонентов особенностей: включает три предсобранных сбалансированных тарифа — «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+", в которые можно самостоятельно добавить необходимое количество минут и интернет-трафика, исходя из личных потребностей.