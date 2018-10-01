В Пензе бойцы ОМОНа получили черные береты (видео)

Бойцы пензенского отряда ОМОН сдали экзамен на право ношения черного берета. По аналогии с краповым, этот головной убор обозначает уровень профессиональной подготовки его обладателя.

В первый этап входят 13 подтягиваний на турнике и силовой комплекс, который включает в себя сразу несколько упражнений. Претенденты на черный берет должны без перерыва выполнить 10 подходов.

Все шестеро бойцов, выполнив задания первого этапа, сразу же отправились на второй. Это бег по пересеченной местности на пять километров в полной выкладке. Участникам испытания нужно было не только экономить силы и следить за своим дыханием, но и быть готовыми к отражению атак противника.

«Во время бега нужно постепенно набирать темп. Уже на финиш можно оставить немного сил, чтобы сделать последний рывок», — рассказал сотрудник ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области Павел.

На марш-бросок дается примерно полчаса. Чтобы пройти испытание, необходимо успеть пересечь финиш за отведенное время. Два бойца с этой задачей справиться не смогли.

«Буду готовиться к следующей сдаче. Я считаю, что каждый ОМОНОВЕЦ должен обязательно сдать нормативы на получение берета», — поделился сотрудник ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей.

Контрольно-штурмовая полоса с множеством искусственных элементов стала третьим этапом испытаний. Чтобы исключить досадные ошибки при выполнении, инструктор показал очередность и порядок прохождения.

Последний рубеж — огневой, стрельба по мишени из пистолета. До него нужно дойти с двумя 32-х килограммовыми гирями в руках. На позиции сотрудник должен разобрать и собрать оружие и только после этого открывать огонь.

«Некоторые сотрудники отдельно готовятся на сдачу крапового берета, испытания будетут проходить в округе», — сказал заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Михаил Коршунов.

«Будем следить за тем, чтобы наши сотрудники соответствовали всем требованиям», — подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Оставшиеся участники успешно прошли все испытания и доказали, что достойны права носить черные береты. Выбывшие из борьбы претенденты смогут еще раз испытать свои силы только в следующем году, сообщает телеканал «Экспресс».