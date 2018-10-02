Пензенские депутаты сыграли в футбол (видео)

В Пензе во дворце спорта «Рубин» впервые после шестилетнего перерыва прошла спартакиада муниципальных служащих. Возрожденные состязания поддержали сотни участников. На старт вышли депутаты гордумы, работники муниципальных учреждений и организаций областного центра.

Субботнее утро для чиновников выдалось нетрадиционным. После продолжительного перерыва в областном центре стартовала спартакиада муниципальных служащих. Ее поддержали более 150 участников.

«Можно быть хорошим специалистом, болеющим душой за город, но обязательно надо стремиться к лучшему, двигаться вперед. Это как раз вырабатывается на спортивных снарядах. Именно спорт позволяет вырабатывать ответственность, целеустремленность и умение работать в команде», — подчеркнул глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Ставить спортивные рекорды чиновникам не обязательно. Однако мастерство спортсменов, выступающих на подобных мероприятиях, стимулирует чаще надевать форму и кроссовки.

Участники спартакиады соревновались в шести видах спорта — шахматах, мини-футболе, легкой атлетике, настольном теннисе, дартсе и стрельбе из пневматического оружия, а также сдавали нормативы ГТО. Далеко не всем удалось с легкостью преодолеть все спортивные этапы.

Самым зрелищным и напряженным по накалу страстей получились соревнования по мини-футболу. Здесь не было равных сборной пензенской Гордумы.

«Один человек здесь вряд ли что сделает. Все зависит от командной игры», отметил депутат Пензенской городской думы Алексей Савичев.

«Футбол — командная игра, тут главное ощущать поддержку, работать в команде и не перекладывать ответственность на других», — сказал начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев.

Сборная пензенской Гордумы также стала лучшей в общекомандном зачете спартакиады, второе место — за управлением образования, замкнуло тройку призеров управление культуры, сообщает телеканал «Экспресс».