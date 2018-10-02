Эксперты назвали уход Акинфеева серьезной потерей для сборной России

Решение голкипера ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Акинфеева завершить выступления за национальную команду станет серьезной проблемой, так как найти замену капитану непросто. Такое мнение выразил хорватский голкипер Стипе Плетикоса.

Стипе Плетикоса, выступавший ранее за московский «Спартак», «Ростов» и сборную Хорватии, имеет неоднократный опыт игр против Игоря Акинфеева, сообщают «Известия».

«Для сборной России уход Игоря — серьезная проблема. Он был первым номером команды больше десяти лет, и его сменщикам будет очень непросто. В сборной играть гораздо сложнее, чем в клубе. Ошибку во внутреннем чемпионате ты можешь заставить забыть своей яркой игрой уже в следующие выходные, а любую оплошность в составе национальной команды будут помнить очень долго», — отметил он.

Однако многие эксперты уверены, что решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной было ожидаемым, кроме того, такой шаг может положительно сказаться на его выступлениях за клуб, ведь ЦСКА постоянно выступает в еврокубках и уже 2 октября проведет матч в Лиге чемпионов против мадридского «Реала» (0+).