Эксперты назвали уход Акинфеева серьезной потерей для сборной России

Стипе Плетикоса, выступавший ранее за московский «Спартак», «Ростов» и сборную Хорватии, имеет неоднократный опыт игр против Игоря Акинфеева, сообщают «Известия».
«Для сборной России уход Игоря — серьезная проблема. Он был первым номером команды больше десяти лет, и его сменщикам будет очень непросто. В сборной играть гораздо сложнее, чем в клубе. Ошибку во внутреннем чемпионате ты можешь заставить забыть своей яркой игрой уже в следующие выходные, а любую оплошность в составе национальной команды будут помнить очень долго», — отметил он.
Однако многие эксперты уверены, что решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной было ожидаемым, кроме того, такой шаг может положительно сказаться на его выступлениях за клуб, ведь ЦСКА постоянно выступает в еврокубках и уже 2 октября проведет матч в Лиге чемпионов против мадридского «Реала» (0+).