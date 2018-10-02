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В Пензе подача тепла опережает график — Кувайцев

2 октября в 09:12 368 просмотров

В мэрии Пензы подвели итоги шестого дня отопительного периода. В настоящее время тепло поступило в 69% домов.

Глава администрации Виктор Кувайцев обратил внимание технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева на то, что выполнение графика идет с опережением, однако процент готовности объектов образования и здравоохранения немного отстает от прошлого года.

«Температура воздуха в последние дни достигает минусовых отметок, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить теплом школы, дошкольные учреждения и больницы как можно скорее», — подчеркнул мэр.

Он указал на необходимость подачи тепла на ул. Чкалова, где проводился капитальный ремонт сетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по состоянию на вечер 1 октября, тепло подано в 69% жилых домов (2123 из 3081), 78% образовательных учреждений (179 из 229), 62% учреждений культуры (36 из 58), 59% объектов здравоохранения (75 из 128), 53% спортобъектов (9 из 17), 32% соцучреждений (8 из 25), 16% объектов минтруда и соцразвития (1 из 6), 52% - минобразования (12 из 23), 25% - минкультуры (3 из 12), 43% - минспорта (6 из 14).


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