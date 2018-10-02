Пензенец поплатился жизнью за скандал в чужом доме

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 августа мужчина выпивал со знакомым дома. Гость начал оскорблять хозяина квартиры, приятели поссорились. Сельчанин попросил друга уйти. В этот момент последний схватил нож и начал размахивать им, тогда владелец жилища вырвал оружие из его рук и несколько раз вонзил в дебошира. Мужчина умер от ран на месте.

«Подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.