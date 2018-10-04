В центрах здоровья готовы обследовать каждого юного пензенца

Каждый ребенок может раз в год бесплатно пройти обследование в центре здоровья. О том, что входит в диагностику, и как попасть на прием, рассказывает педиатр Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

По данным статистики, в нашей стране из года в год уменьшается число здоровых детей, а характер заболеваний изменяется в сторону увеличения доли хронических неинфекционных: аллергических, сердечно-сосудистых, онкологических, нервно-психических, болезней органов дыхания, зрения, слуха и другие. У школьников лидируют заболевания органов пищеварения, снижение остроты зрения, на третьем месте — патология опорно-двигательного аппарата.

Большая часть нарушений здоровья вызвана нерациональным питанием детей и подростков, недостаточной двигательной активностью, образовательной перегрузкой, нарушением условий учебного процесса. Еще одна проблема — курение, употребление алкоголя и наркотических веществ.

Для того, чтобы своевременно выявлять факторы, способствующие развитию хронических заболеваний, чтобы научить детей ценить и беречь собственный организм, в 2010 году в России созданы центры здоровья для детей.

Все центры укомплектованы оборудованием для проведения исследований, целью которых является выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и предупреждение их развития. То есть в них могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но желают знать, как можно предотвратить возможные болезни.

Ребенок в центр здоровья может быть направлен медицинскими работниками образовательных учреждений, поликлиники или стационара. Также решение о посещении центра может быть принято родителями или другим законным представителем. Подростки 15−17 лет могут обращаться самостоятельно.

Комплексное обследование в центре здоровья для детей проводится один раз в год и включает:

— измерение роста и веса,

— определение глюкозы и холестерина в крови, оценкуфункций дыхательной и сердечно-сосудистой систем,

— биоимпедансную диагностику, позволяющую получить данные о содержании в организме воды, удельного веса мышц и жира,

— исследование уровня стресса.

Кроме того, гигиенист стоматологический проводит диагностику кариеса зубов, болезней слизистой оболочки, обучает методам чистки зубов, дает индивидуальные рекомендации по выбору средств гигиены для детей.

Для курильщиков дополнительно проводится обследование на анализаторе монооксида углерода в выдыхаемом воздухе — смокелайзереипульсоксиметре (этот метод позволяет оценить наличие у пациента дыхательной недостаточности и ее степень). Это позволяет наглядно продемонстрировать курильщику изменения в организме, связанные с действием никотина и табачного дыма, что может стать мотивацией к отказу от курения.

По окончании комплексного обследования проводится консультация врача-педиатра и для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа по устранению факторов риска развития заболеваний.

Если в процессе обследования в центре здоровья выявляется подозрение на какое-либо заболевание, врач-педиатр центра здоровья для детей направляет ребенка к соответствующему врачу-специалисту для определения дальнейшей тактики его наблюдения и лечения.

Сведения о детях, у которых выявлено подозрение на заболевание и которым необходимо дальнейшее обследование, передаются участковому врачу-педиатру по месту жительства ребёнка. При необходимости он рекомендует ребенку динамическое наблюдение в центре здоровья для детей с проведением повторных исследований, в соответствии с выявленными факторами риска, посещение занятий в школах здоровья, кабинетах лечебной физкультуры. Это может быть снижение лишнего веса путем соблюдения диеты и повышения физической активности, повторная спирография после отказа от курения.

Все обследования и консультации в центрах здоровья проводятся бесплатно.

Если же здоровье ребенка в порядке, то повторное обследование проводится через год, которое будет содержать все те же обследования, что и в первый раз, чтобы выявить отклонения в состоянии здоровья на самой ранней стадии.

В Пензенской области работают три Центра здоровья для детей:

— в составе ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 43, телефон 42−76−56;

— в составе ГБУЗ «Городская детская поликлиника», по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 115, телефон: 99−10−49;

— в составе ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница», по адресу: г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 346а, телефон регистратуры (841−57)-3−37−01.

Обращаться можно в любой из Центров здоровья один раз в год. Основным документом, необходимым при посещении, является полис обязательного медицинского страхования.