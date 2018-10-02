В Пензенской области сметы будут проходить госэкспертизу

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление , которое определяет процедуру проверки сметной стоимости объектов, на которых работы полностью или частично ведутся за счет средств областного бюджета.

Это может быть капитальный или текущий ремонт, снос зданий, восстановление объектов культурного наследия, благоустройство. Сметы по объектам с федеральным финансированием он не затрагивает. После общественного обсуждения документ должен подписать губернатор Иван Белозерцев.

В постановлении отмечено, что проверкой смет займется государственная организация (конкретное ведомство не уточняется). Застройщик должен предоставить в нее пакет документов: заявление, задание на проектирование, сводный сметный отчет, ведомости, акт технического осмотра и другие. Для каждого вида работ он свой.

Чтобы проверить, все ли документы предоставлены, организации, проводящей экспертизу, отводится три дня. Если бумаги составлены неверно, в услуге могут отказать.

Государственная организация проверяет сметную стоимость, чтобы выяснить, правильно ли застройщик провел расчеты, соответствуют ли они нормативам, проекту и физическому объему работ. Если выявляется нарушение, дается отрицательное заключение. В частности, к грубым изъянам относятся недостоверная информация, ошибки. Общий срок проверки — 20 дней.

При отрицательном заключении застройщик может доработать смету и еще раз обратиться за экспертизой.

Стоит отметить, что услуга платная. Цена зависит от стоимости зданий, где запланированы работы. Самая дешевая, пять тысяч рублей, — за экспертизу объектов, чья сметная стоимость — до 100 тысяч рублей. Она может достигать 20 тысяч рублей, если недвижимость оценивается в один-пять миллионов рублей. Если выше 5 млн рублей, то действует повышающий коэффициент — 0,2%.

«Стоимость работ за проведение проверки сметной стоимости оплачивается заявителем за счет средств, предусмотренных на финансирование объекта, и учитывается сметной документацией», — отмечается в документе.