В Пензенской области сметы будут проходить госэкспертизу

Это может быть капитальный или текущий ремонт, снос зданий, восстановление объектов культурного наследия, благоустройство. Сметы по объектам с федеральным финансированием он не затрагивает. После общественного обсуждения документ должен подписать губернатор Иван Белозерцев.
В постановлении отмечено, что проверкой смет займется государственная организация (конкретное ведомство не уточняется). Застройщик должен предоставить в нее пакет документов: заявление, задание на проектирование, сводный сметный отчет, ведомости, акт технического осмотра и другие. Для каждого вида работ он свой.
Чтобы проверить, все ли документы предоставлены, организации, проводящей экспертизу, отводится три дня. Если бумаги составлены неверно, в услуге могут отказать.
Государственная организация проверяет сметную стоимость, чтобы выяснить, правильно ли застройщик провел расчеты, соответствуют ли они нормативам, проекту и физическому объему работ. Если выявляется нарушение, дается отрицательное заключение. В частности, к грубым изъянам относятся недостоверная информация, ошибки. Общий срок проверки — 20 дней.
При отрицательном заключении застройщик может доработать смету и еще раз обратиться за экспертизой.
Стоит отметить, что услуга платная. Цена зависит от стоимости зданий, где запланированы работы. Самая дешевая, пять тысяч рублей, — за экспертизу объектов, чья сметная стоимость — до 100 тысяч рублей. Она может достигать 20 тысяч рублей, если недвижимость оценивается в один-пять миллионов рублей. Если выше 5 млн рублей, то действует повышающий коэффициент — 0,2%.
«Стоимость работ за проведение проверки сметной стоимости оплачивается заявителем за счет средств, предусмотренных на финансирование объекта, и учитывается сметной документацией», — отмечается в документе.