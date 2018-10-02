ГК «Орион» обеспечит жителей Хабаровского края бесплатным спутниковым ТВ

С сентября ГК «Орион» приступил к обеспечению жителей ряда населенных пунктов Хабаровского края бесплатным спутниковым цифровым телевещанием. Речь идет о подключении действующих и потенциальных абонентов «Телекарты» (бренд ГК «Орион») к социальному пакету, который состоит из общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, трансляция которых предусмотрена Федеральным законом «О связи» (телеканалы Первого и Второго мультиплексов).

Так, бесплатным подключением к соцпакету «Телекарты», (включает не менее 35 телеканалов), планируется охватить более 21 тысячи жителей Хабаровского края, которые имеют цифровое приемное оборудование и зарегистрированных по месту жительства или по месту временного пребывания в указанных 157 населенных пунктах.

Для граждан, которые не имеют нужного оборудования, но попадающих под действие программы, созданы условия для приобретения, установки и настройки комплектов спутникового телевидения «Телекарта».

Для исполнения достигнутых договоренностей в правительстве Хабаровского края создали рабочую группу представителей «Орион» и администраций соответствующих муниципальных образований. В рамках работы группы оператор, в частности, будет вносить предложения по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и информированию жителей о необходимости внедрения и преимуществах цифрового телерадиовещания, возможностях установки цифрового пользовательского приемного оборудования, сроках отключения аналогового вещания.

«Мы благодарны правительству Хабаровского края за возможность принять участие в развитии телевизионной структуры региона. Технологии сегодня развиваются так стремительно, что географические особенности местности не могут, и не должны становится препятствием для реализации права людей на получение информации. Как спутниковый оператор федерального уровня с большим опытом работы на удаленных территориях, «Орион» имеет все технические возможности обеспечить передачу сигнала там, где иначе заменить устаревшие аналоговые технологии невозможно», — отметил генеральный директор

ГК «Орион» Кирилл Махновский.

Соглашение с Министерством информационных технологий и связи Хабаровского края — не первый опыт сотрудничества ГК «Орион» с региональными органами власти по обеспечению населения бесплатным цифровым вещанием. Ранее аналогичные соглашения были заключены в Республике Саха (Якутия) и на Камчатке.