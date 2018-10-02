«Дамате» отправила в птичники тысячную партию индюшат

Размер партии составляет 33 тысячи голов, это суточные индюшата породы «Белая широкогрудая», родившиеся в инкубатории компании.

Первая партия отправилась в птичники шесть лет назад — в 2012 году. За это время в них поступило около 27 миллионов голов.

Индюшат транспортируют в специальных цыплятовозах, где для них поддерживаются все необходимые параметры микроклимата. Чтобы минимизировать время в пути, ГК «Дамате» построила в Нижнеломовском районе инкубаторий мощностью 19,1 млн яиц в год. Это полностью обеспечивает потребности компании в суточном молодняке. Яйца для инкубации поставляют ведущие мировые производители.