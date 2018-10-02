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«Дамате» отправила в птичники тысячную партию индюшат

2 октября в 11:58 236 просмотров

В птичники подращивания отправилась юбилейная — тысячная партия индюшат от ГК «Дамате».

Размер партии составляет 33 тысячи голов, это суточные индюшата породы «Белая широкогрудая», родившиеся в инкубатории компании.

Первая партия отправилась в птичники шесть лет назад — в 2012 году. За это время в них поступило около 27 миллионов голов.

Индюшат транспортируют в специальных цыплятовозах, где для них поддерживаются все необходимые параметры микроклимата. Чтобы минимизировать время в пути, ГК «Дамате» построила в Нижнеломовском районе инкубаторий мощностью 19,1 млн яиц в год. Это полностью обеспечивает потребности компании в суточном молодняке. Яйца для инкубации поставляют ведущие мировые производители.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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