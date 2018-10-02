Решение поклонника довело Ольгу Бузову до слез

Певицу Ольгу Бузову шокировал инцидент, который произошел на телепроекте с ее участием. В шоу «Замуж за Бузову» (16+) один из претендентов на ее сердце, Евгений Назаров, решил взять деньги и уйти.

Решение мужчина озвучил на церемонии отчисления. Это произошло, когда ведущая Марина Кравец спросила, кто хочет взять два миллиона рублей и покинуть проект. Евгений Назаров свое решение объяснил тем, что не чувствует симпатии со стороны Бузовой. Деньги обещал отдать на благотворительность, пишет life.ru.

Когда ведущая сообщила о случившемся Бузовой, певица расплакалась.

«К моему великому сожалению, реальность 21-го века: мужчина, который пришел якобы бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги… Я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально. Неприятно. И, правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен, — это когда забрал деньги», — написала она в Instagram.