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Пензенские аграрии — в лидерах по урожайности сельхозкультур в ПФО

2 октября в 12:32 262 просмотра

За первый осенний месяц в Пензенской области намолотили 1 млн 684 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщает региональный минсельхоз со ссылкой на данные федерального ведомства, аграрии Пензенской области и Республики Мордовия находятся на втором месте по урожайности зерновых и зернобобовых среди субъектов ПФО, их обгоняет лишь Республика Татарстан.

Средняя урожайность в регионе составляет 25,4 ц/га. Валовой сбор кукурузы на зерно по состоянию на 1 октября составил 22 тыс. тонн, средняя урожайность — 51 ц/га. По этому показателю пензенцы — также на втором месте в ПФО, они уступают сельхозтоваропроизводителям Республики Мордовия.

Пензенские аграрии накопали уже более 600 тыс. тонн сахарной свеклы. Ее средняя урожайность — 305 ц/га. По данному показателю регион занимает вторую позицию, на первой — Татарстан.

Валовой сбор подсолнечника в Пензенской области — 34,4 тыс. тонн при средней урожайности 16 ц/га. По этому показателю регион — на третьем месте в ПФО после Республики Мордовия и Ульяновской области.

Работы по уборке картофеля и овощей в регионе завершаются. Валовый сбор первой культуры составляет 419,4 тыс. тонн при средней урожайности 144 ц/га, также накопано 78,2 тыс. тонн культур овощной группы при урожайности 166 ц/га.

Сев озимых культур под урожай следующего года провели на 371,1 тыс. гектаров.


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