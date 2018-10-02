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Психическое состояние человека зависит от наличия угрей — ученые

2 октября в 13:04 254 просмотра
, что угревая сыпь влияет на психическое состояние, сообщает runews24.ru.

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Исследователи из Ирландии выяснили, что угревая сыпь влияет на психическое состояние, сообщает runews24.ru.

Ученые провели анкетирование среди людей, страдающих угревой сыпью. В эксперименте участвовал 271 человек от 18 до 51 года.

Респондентов попросили рассказать о количестве угрей, их месторасположении, испытывает ли человек давление со стороны общества и наблюдаются ли у него соматические симптомы стресса.

Как показало исследование, наличие угрей может оказать серьезное влияние на здоровье человека, особенно женщин. Так, у большинства опрошенных, которые заявили о давлении со стороны общества, депрессия проявлялась наиболее сильно. Чаще всего среди ее проявлений участники эксперимента называли бессонницу, головные боли и частные простуды.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%89-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-1606765/

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