Исследователи из Ирландии выяснили, что угревая сыпь влияет на психическое состояние, сообщает runews24.ru.

Ученые провели анкетирование среди людей, страдающих угревой сыпью. В эксперименте участвовал 271 человек от 18 до 51 года.

Респондентов попросили рассказать о количестве угрей, их месторасположении, испытывает ли человек давление со стороны общества и наблюдаются ли у него соматические симптомы стресса.

Как показало исследование, наличие угрей может оказать серьезное влияние на здоровье человека, особенно женщин. Так, у большинства опрошенных, которые заявили о давлении со стороны общества, депрессия проявлялась наиболее сильно. Чаще всего среди ее проявлений участники эксперимента называли бессонницу, головные боли и частные простуды.