В Пензе организуют смотр зимней уборочной техники

Глава администрации Виктор Кувайцев поручил до 12 октября предприятиям организовать смотр спецмашин, задействованных в уборке и вывозе снега, обработке песко-соляной смесью дорог. Также он призвал уделить внимание текущему содержанию проезжей части, отметив, что сейчас дорожно-строительные компании не имеют большой нагрузки в связи с выполненными объемами в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

«Впереди дождливый период и холода, нужно сейчас провести дополнительный мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети, на которых за годы эксплуатации выявляются недочеты, и привлечь подрядные организации в рамках гарантийного ремонта их устранить — где-то провалились люки, в других местах образовались ямки. Эти меры позволят нам не допустить дальнейшее разрушение дорог в более жестких погодных условиях», — отметил он.

Начальник городского управления ГОЧС Алексей Михайлов сообщил о пуске тепла в жилой фонд и социально значимые объекты, а также о том, что на ул. Чкалова завершился ремонт теплосетей.

«Сегодня тепло поступит в дома и стационары, расположенные в этом микрорайоне», — уточнил Виктор Кувайцев.