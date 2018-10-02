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Более 1500 пензенцев получили выплаты за первенца

2 октября в 13:35 210 просмотров

В Пензенской области с начала 2018 года ежемесячную выплату при рождении первого ребенка получили 1 540 семей.

Размер выплаты — 9 470 руб.

«Право на государственную поддержку имеют семьи, в которых в 2018 году родился (усыновлен) первенец, и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 656,5 руб. (величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Пензенской области во втором квартале 2017 года — 9 771 руб.)», — сообщает пресс-центр облправительства.

Чтобы оформить выплату, надо обратиться в органы социальной защиты или многофункциональные центры, их адреса можно узнать здесь.

Отметим, если рождаются близнецы или двойняшки, ежемесячная выплата на первого ребенка оформляется в органе социальной защиты, на второго — в отделении Пенсионного фонда России за счет маткапитала.


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