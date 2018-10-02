Дуров прокомментировал утечку данных из Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что утечки IP-адресов пользователей во время аудиовызовов в мессенджере затронули менее одной десятитысячной звонков.

По информации РИА Новости, утечку обнаружил специалист в области безопасности Дхирадж Мишра. За это он получил около 2,3 тыс. долларов.

Причиной утечки стала одноранговая система сервера P2P. Недочет уже устранили, отмечает издание.

Как написал Дуров в своем Telegram-канале, функция отключения этой настройки отсутствовала только в Telegram Desktop [версия мессенджера для компьютера], а она используется в менее чем в 0,01% вызовов

«Благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями», — сообщил он.