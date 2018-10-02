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Сотни старшеклассников пришли на встречи с работниками «Дамате»

2 октября в 14:26 202 просмотра

ГК «Дамате» продолжает вести профориентационную работу с молодежью. В сентябре представители группы компаний и Пензенского государственного аграрного университета встретились со старшеклассниками из четырех районов области.

Во встречах, которые прошли в Нижнеломовском, Спасском, Земетчинском и Каменском районах, приняли участие почти 800 учащихся 9 и 11 классов. Сотрудники «Дамате» рассказали им об онлайн-проекте копании, с помощью которого можно узнать о новостях сельского хозяйства, о научных открытиях в этой сфере, об историях успеха молодых специалистов. Кроме того, благодаря сервису старшеклассники могут решать кейсовые задачи и подать заявку на целевое обучение.

По словам заместителя генерального директора по управлению персоналом Полины Конновой, такие мероприятия помогают понять интересы подростков, их планы на профессиональное будущее.

«В настоящее время у детей с районов основная проблема — это отсутствие возможности посещать университетские курсы по подготовке к ЕГЭ, что снижает их шансы на поступление на бюджетной основе. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем программу целевого обучения в вузах для школьников, которые хотят учиться, а потом работать в сельском хозяйстве. Встречи позволяют не только выявить текущую проблематику, но и еще раз рассказать старшеклассникам о том, что современное сельское хозяйство — это одна из активно развивающихся отраслей», — отметила она.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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