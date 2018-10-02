Пензенские клиенты Tele2 автоматизируют бизнес-процессы

Tele2 проанализировала активность корпоративных клиентов компании за три квартала 2018 года. Объем интернет-трафика, потребляемого предприятиями в сети Tele2 в Пензе, вырос в четыре раза. В частности, абоненты автоматизируют бизнес-процессы и активно пользуются возможностями скоростного мобильного интернета.

В 2018 году в Пензе число компаний, выбравших Tele2 в качестве поставщика услуг связи, выросло еще на 13%. Среди клиентов оператора — компании из сфер промышленности, образования, медицины, строительства. Корпоративную программу Tele2 в Пензе выбирают банки, муниципальные службы, охранные предприятия.

Объем потребления мобильного интернета бизнес-абонентами компании постоянно увеличивается — с января по октябрь количество использованного интернет-трафика в корпоративном сегменте выросло в четыре раза.

По оценке Tele2, компании сегодня все больше автоматизируют бизнес-процессы: внедряют системы мониторинга, удаленно отслеживают работу оборудования, датчиков безопасности, используют мобильные терминалы оплат. Количество бизнес-абонентов в Пензе, использующих M2M-решения Tele2, за девять месяцев выросло на 38%.

На фоне роста активности корпоративных клиентов в июне 2018 года оператор изменил архитектуру тарифных планов и дополнил их новыми возможностями. Теперь предприниматели Пензы могут выбрать одно из трех предложений — тариф «Мой бизнес S», «Мой бизнес М», «Мой бизнес L» (16+).

Пакетные предложения из новой линейки «Мой бизнес» включают больше гигабайтов мобильного интернета и меньшее количество текстовых сообщений, популярность которых в последнее время снижается. Кроме того, предприниматели не несут дополнительных расходов при междугородних звонках и вызовах в путешествиях по стране — для них сохраняется стоимость услуг, как в домашнем регионе.

«Tele2 стремится максимально удовлетворить потребности бизнеса, поэтому разрабатывает предложения, подходящие как для небольших компаний, так и крупных корпораций. В соответствии с текущими трендами мы обновили линейку корпоративных тарифов и скорректировали их профиль в сторону активного потребления интернета. При этом использование популярных соцсетей и мессенджеров не расходует интернет-трафик из пакета, а неизрасходованные минуты и гигабайты переносятся на следующий период», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.