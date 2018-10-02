В Пензе учителей наградили за вклад в развитие образования

По словам мэра Виктора Кувайцева, система образования — одно из основных, базовых и перспективных направлений, от которого зависит развитие любого города.

«Ежегодно мы испытываем необходимость сопровождать финансированием такие направления как благоустройство, содержание улично-дорожной сети, но самым правильным вложением, на перспективу, на мой взгляд, является вложение в образование. И оно приносит нам достойные плоды, потому что у нас есть вы — люди, которые любят свою профессию, детей, делают все, чтобы повышать свой профессиональный уровень», — отметил он.

Вместе с главой Пензы Николаем Тактаровым за многолетний добросовестный труд, воспитание подрастающего поколения и педагогическое мастерство Виктор Кувайцев вручил лучшим учителям Почетные грамоты, сообщает пресс-служба горадминистрации.