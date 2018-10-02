Более 50% пензенских онкобольных узнают о болезни на ранних стадиях

В Пензенской области снизился уровень смертности от онкологических заболеваний и выросла эффективность скрининговых программ. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Стрючков.

По его словам, уровень смертности от злокачественных опухолей в мире обогнал даже смертность от сердечнососудистых заболеваний. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы является совершенствование оказания онкопомощи. В Пензенской области для ее организации создана многоуровневая система.

«Это 29 онкологических кабинетов, 45 смотровых, 116 онко- и 40 кардиологических коек дневного стационара, 490 — круглосуточных онкологических коек гематологического, радиологического, химиотерапевтического и реанимационного направления, а также 15 коек для детей», — пояснил министр.

От новообразований за восемь месяцев текущего года умерло 1780 человек — на 86 меньше, если сравнивать с аналогичным периодом 2017-го. Однако показатель по-прежнему превышает индикативы: по указу президента — на 1,2%, установленный Минздравом РФ — на 3,8%. По уровню смертности от онкозаболеваний Пензенская область занимает в стране 39 место, в ПФО — 11-е.

Вместе с тем, в федеральном рейтинге эффективности скрининговых программ область заняла второе место. В 2017 году было выявлено 7024 случая первично диагностированного рака, в том числе 939 случаев — при диспансеризации, 612 — в рамках скрининговых программ и 362 — при проведении профилактических осмотров сельского населения. В этом году с января по август страшный диагноз подтвердили в ходе диспансеризации 346 пациентам.

План скрининговых исследований по трем локализациям на 2018 год составляет 355 тыс. населения, он выполнен на 74,8% в настоящее время, то есть уже охвачено более 265 тыс. населения.

Доля больных, у которых злокачественные новообразования были выявлены на первой и второй стадиях, за 8 месяцев текущего года составила 57,5%, выявляемость на четвертой стадии — 20,7%.

По словам Владимира Стрючкова, за прошлый год удалось закупить нового оборудования на 207,7 млн рублей, в том числе — три передвижных маммографа для межрайонных центров, компьютерный томограф для городской поликлиники, флюорограф для Никольской РБ, эндоскопическое оборудование для проведения колоноскопии. На базе областного онкодиспансера и больницы им. Бурденко появилась услуга «колоноскопия с седацией», то есть с обезболиванием, ее оказали 8959 раз.

В Пензенской области отмечается высокий уровень пятилетней выживаемости окнобольных — по состоянию на восемь месяцев 2018-го он составил 54,2%.

Особое внимание в регионе уделяется развитию паллиативной помощи — в текущем году на эти цели заложено 60,8 млн рублей. Средства распределили между учреждениями здравоохранения и направили на переоснащение кабинетов, выездных патронажных служб, создание специализированных отделений. Также за счет этих денег осуществляется закупка лекарств, было приобретено 13 автомобилей, которые поступят в область в ближайшее время.

Приоритетной задачей министерства на ближайшие пять лет, отметил глава ведомства, является участие в национальном проекте «Здравоохранение».

«Стоит задача по совершенствованию материально-технической базы оноклогической службы в регионе, в том числе — по переоснащению медоборудованием областного онкодиспансера и по организации 10 центров амбулаторно-диагностической помощи. Из федерального бюджета предварительно предусмотрено выделение 1 млрд 134 млн 642 тыс. рублей, но их нельзя использовать на создание центров. На эту цель региональный бюджет выделяет 100 млн рублей», — пояснил Владимир Стрючков.

Он напомнил о том, что Пензенская область предварительно включена в план мероприятий по строительству лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера (стоимость — более 716 млн рублей). Вторым этапом станет создание хирургического корпуса (порядка 1,5−2 млрд рублей), а также ПЭТ-центров [ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография, прим. ред.] - на условиях частно-государственного партнерства (около 2 млрд рублей).

Напомним, о том, как ранняя диагностика онкозаболевания может спасти жизнь, в интервью информагентству рассказал главный внештатный онколог Пензенской области, заместитель главврача регионального онкодиспансера Дмитрий Чичеватов.