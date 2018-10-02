Участие Пензенской области в программе создания комфортной среды продлили

2 октября первый зампред правительства Пензенской области Андрей Кулинцев на заседании кабмина заявил о продлении участия региона в программе «Комфортная городская среда» до 2024 года.

«Пришло подтверждение из Минстроя РФ о том, что мы будем участвовать в этой программе до 2024 года, оно уже подготовлено и сегодня должно быть отправлено», — сообщил Андрей Кулинцев.

Размер средств из федерального бюджета на реализацию программы в регионе будет ежегодно увеличиваться на 100 млн рублей.

«Таким образом, если в этом году мы получили 272 млн рублей, то в 2019 году ожидаем 427 млн рублей», — добавил он.

В целом за шесть лет регион получит из федеральной казны 2,4 млрд рублей. В прошлом году в рамках программы удалось благоустроить 20 общественных пространств и 216 дворов в 11 муниципальных образованиях. В этом году количество населенных пунктов-участников выросло до 32-х, к концу 2018-го будут благоустроены 21 двор и 41 общественная территория, на 24-х из 62 объектов уже завершены работы.

«Мы идем в графике, более того, основные работы по большинству муниципальных образований должны быть завершены до 10 октября», — уточнил Андрей Кулинцев.

Чиновники обсудили сложности, которые могут возникнуть при дальнейшей реализации программы, — в частности, проблемы, касающиеся качества подготовки проектно-сметной документации на объекты ремонта и реконструкции в муниципальных образованиях региона. Этот вопрос поднял начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

«Мы участвуем в нацпроекте до 2024 года, нагрузка на специалистов в районах будет увеличиваться, поэтому надо решать этот вопрос», — подчеркнул председатель правительства Николай Симонов.

Он поручил разработать предложения по созданию централизованной структуры, которая займется подготовкой документации, или заняться поиском альтернативного решения, отмечает пресс-центр облправительства.